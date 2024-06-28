غالانت من الحدود الشمالية: مستعدون للحرب.. لكننا نرحب بالتسوية في هذه الحالة

من جهته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "إذا تم التوصل لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، يمكن التوصل إلى تسوية".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مراقب الدولة في رسالة إلى نتنياهو أن "إسرائيل غير مستعدة للحرب في الشمال"، مؤكدة على التصعيد الدبلوماسي في سبيل حل الأزمات.