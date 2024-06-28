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عربي و دولي

غالانت من الحدود الشمالية: مستعدون للحرب.. لكننا نرحب بالتسوية في هذه الحالة

2024-06-28 | 14:05
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غالانت من الحدود الشمالية: مستعدون للحرب.. لكننا نرحب بالتسوية في هذه الحالة
غالانت من الحدود الشمالية: مستعدون للحرب.. لكننا نرحب بالتسوية في هذه الحالة

أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بأن وزير الحرب يوآف غالانت أكد من الحدود الشمالية أنه "إذا اختار العدو التسوية، فسنتعامل مع ذلك بجدية"، مشددًا على أن البلاد "لا تسعى للحرب ولكنها مستعدة لها".

من جهته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "إذا تم التوصل لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، يمكن التوصل إلى تسوية".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مراقب الدولة في رسالة إلى نتنياهو أن "إسرائيل غير مستعدة للحرب في الشمال"، مؤكدة على التصعيد الدبلوماسي في سبيل حل الأزمات

غالانت من الحدود الشمالية: مستعدون للحرب.. لكننا نرحب بالتسوية في هذه الحالة

عربي و دولي

يوآف غالانت

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

جنوب لبنان

شمال إسرائيل

حزب الله

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