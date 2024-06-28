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عربي و دولي

إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

2024-06-28 | 15:06
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إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في 29 كانون الأول 2023، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.

وانضمت إلى الدعوى كل من: إسبانيا، تشيلي، المكسيك، جزر المالديف، مصر، ليبيا، تركيا، كولومبيا، بلجيكا، ونيكاراجوا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة

إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

عربي و دولي

دعوى جنوب أفريقيا

إسرائيل

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حرب غزة

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