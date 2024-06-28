إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في 29 كانون الأول 2023، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.

وانضمت إلى الدعوى كل من: إسبانيا، تشيلي، المكسيك، جزر المالديف، مصر، ليبيا، تركيا، كولومبيا، بلجيكا، ونيكاراجوا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.