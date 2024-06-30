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مارين لوبن: نحن في المقدمة وسحقنا معسكر ماكرون ونأمل أن يكون بارديلا رئيسا لوزراء فرنسا بعد الانتخابات
2024-06-30 | 14:20
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مارين لوبن: نحن في المقدمة وسحقنا معسكر ماكرون ونأمل أن يكون بارديلا رئيسا لوزراء فرنسا بعد الانتخابات
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