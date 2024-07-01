لجنة الانتخابات في موريتانيا أعلنت الغزواني رئيساً للبلاد

تصدر الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت، وذلك بعد فرز 60% من الأصوات وفق أرقام أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية تشير إلى حصوله على 55%.

وحل ثانيا المرشح بيرام الداه اعبيدي بنسبة 22.76%، ثم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية حمادي ولد سيد المختار بنسبة 13.27%، ورابعا حلّ المحامي العيد ولد محمد بـ3%.

وصباح السبت، بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.