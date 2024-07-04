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كمين للقسام يوقع خسائر بقوة إسرائيلية في الشجاعية

2024-07-04 | 09:55
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كمين للقسام يوقع خسائر بقوة إسرائيلية في الشجاعية
كمين للقسام يوقع خسائر بقوة إسرائيلية في الشجاعية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت اليوم الخميس قوة إسرائيلية في كمين محكمة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة واستهدفت دبابات بنفس المنطقة، في في حين ارتكب الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر تطبيق تليغرام أن مقاتليها اشتبكوا مع أفراد القوة الإسرائيلية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وأضافت أنها هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى في حي الشجاعية.
وبالتزامن تقريبا مع إعلان القسام عن هذا الكمين، تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث صعب" تعرض له جنود إسرائيليون في قطاع غزة.
ولليوم الثاني على التوالي، يشهد حي الشجاعية في غزة معارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت على مدى الأيام القليلة الماضية قتلى وجرحى في الحي.
ومع استمرار المعارك في حي الشجاعية، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا اليوم دبابتي "ميركافا4″ بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفوا بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دبابة من نفس الطراز بعبوة "شواظ" في حي الشجاعية أيضا.
وقالت القسام إن مقاتليها وبالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني أطلقوا صاروخ "سام 7" تجاه مروحية "أباتشي" إسرائيلية في أجواء الشجاعية.
من جهتها، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة برميلية من نوع "ثاقب" في آلية عسكرية إسرائيلية بمحيط منطقة السنترال ، كما فجروا بالاشتراك مع مقاتلي القسام دبابة من نوع (ميركافاه 4) بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار.
كما أعلنت السرايا قصف مقاتليها بقذائف الهاون تمركزات لقوات الجيش الإسرائيلي.
في محور آخر، أعلنت القسام استهداف مقر قيادة عمليات للجيش الإسرائيلي قرب موقع "ناحل عوز" بغلاف غزة بصواريخ "رجوم" وصواريخ "107".
من جهتها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مقطعا مصورا لاستهداف حشود الاحتلال المتوغلة في القرية السويدية غرب رفح بالصواريخ وقذائف الهاون.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة 17 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان جيش الاحتلال أعلن فجر اليوم مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 عسكريين آخرين في هجومين بشمالي قطاع غزة الليلة الماضية، وأعلن قبل ذلك بساعات مقتل ضابط من الكتيبة 75 وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي القطاع أيضا.
كما قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 تواصل القتال في حي الشجاعية، وزعم أنها قتلت خلال الساعات الـ24 الماضية عددا من المسلحين وعثرت على وسائل قتالية مختلفة.
وأضاف الجيش أن سلاح الجو قصف عددا من المسلحين في وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات حربية غارات في منطقة رفح استهدفت مسلحين وبنى تحتية في المدينة.
على صعيد آخر، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 22 فلسطينيا استشهدوا اليوم جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.


كمين للقسام يوقع خسائر بقوة إسرائيلية في الشجاعية

عربي و دولي

القسام

حي الشجاعية

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