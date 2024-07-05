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نواب في الليكود لنتنياهو: تخلص من القيادة العليا للجيش قبل الحرب في لبنان

2024-07-05 | 15:17
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نواب في الليكود لنتنياهو: تخلص من القيادة العليا للجيش قبل الحرب في لبنان
نواب في الليكود لنتنياهو: تخلص من القيادة العليا للجيش قبل الحرب في لبنان


كتب 4 نواب من حزب الليكود رسالة إلى زعيم الحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعونه فيها إلى التخلص من قادة عسكريين بارزين على رأسهم وزير الحرب.

وحسب الرسالة، فإن القادة المطلوب استبدالهم هم وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، والمتحدث باسم الجيش دانيل هغاري، والمحامي العسكري العام يفعات تومير يروشالمي.
وحملت الرسالة توقيع أعضاء الكنيست عن حزب الليكود، تالي جوتليف، وكيتي شيتريت، وأرييل كالنر، وأوشير شكاليم، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال النواب لنتنياهو: "قبل أن ندخل في مثل هذه الحرب الكبيرة في لبنان، علينا إجراء تدقيق للنظام"، مضيفين أن "استبدال القيادة العليا للمؤسسة العسكرية أمر ضروري لتحقيق النصر على أعداء إسرائيل".
وزعم المشرعون المتشددون أن "هاليفي فشل في إبلاغ نتنياهو وغالانت بهجوم حماس الوشيك في 7 أكتوبر"، كما ادعوا أنه "لم يبلغ الحكومة بقراره الموافقة على هدنة إنسانية يومية في غزة لتوصيل المساعدات جنوبي القطاع".
كما هاجم المشرعون هغاري، لأنه أعلن خلال مقابلة إعلامية أنه "من المستحيل تدمير حماس"، رغم أن الحكومة وضعت ذلك أحد أهدافها الأساسية في الحرب.
وتضيف الرسالة أن يروشالمي كان "يقيد أيدي الجنود ويمنح الحصانة للإرهابيين".
وحث المشرعون نتنياهو على استبدال غالانت بشخص من خارج المؤسسة العسكرية، وسط عدم ثقة اليمين المتطرف المتزايد في الجيش الإسرائيلي وقيادة جهازي الأمن الداخلي (الشاباك) والاستخبارات (الموساد).
نواب في الليكود لنتنياهو: تخلص من القيادة العليا للجيش قبل الحرب في لبنان

عربي و دولي

حزب الليكود

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

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