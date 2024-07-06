نيويورك تايمز: زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب يناقش الأحد مستقبل بايدن كمرشح

وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشكل مبدئي، على مقترح تدعمه الولايات المتحدة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على مراحل، متخلية عن مطلب رئيسي يتمثل في تعهّد "إسرائيل" مسبقا بإنهاء كامل للحرب، حسبما ذكر مسؤولان في حركة حماس ومصر يوم السبت. وذكر مسؤول في حماس لــ"أسوشيتد برس" أن موافقة الحركة جاءت بعدما تلقت "تعهدات وضمانات شفهية" من الوسطاء بأن الحرب لن تستأنف.



