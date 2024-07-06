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عربي و دولي

قادة و رؤساء يهنئون بزشكيان بعد انتخابه رئيسا لإيران

2024-07-06 | 07:04
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قادة و رؤساء يهنئون بزشكيان بعد انتخابه رئيسا لإيران
قادة و رؤساء يهنئون بزشكيان بعد انتخابه رئيسا لإيران

بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية، قدم العديد من رؤساء الدول التهاني للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، الذي حسم الرئاسة لصالحه بعد منافسة مع المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد "بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأبرق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مهنئاً بالانتخابات الرئاسية الإيرانية لآية الله السيد علي الخامنئي وللرئيس مسعود بزشكيان.

وجاء في نص البرقية: يسعدني بإسم الشعب اللبناني ومجلسه النيابي، وبإسمي الشخصي أن أتوجه من سيادتكم بالتهنئة على الثقة التي منحكم إياها الشعب الإيراني بإختياره شخصكم لمنصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سائلين المولى العزيز القدير لكم التوفيق والنجاح في مهامكم.

 كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قدما التهنئة لمسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة".

امّا في موسكو، هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بيزشكيان قائلا:"آمل أن تسهم ولايتكم الرئاسية في تعزيز مستقبليّ لتعاون ثنائي بنّاء وشامل لصالح شعبينا الصديقَين".

وفي دمشق، هنأ الرئيس السوري بشار الأسد بزشكيان وأكد الحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع طهران.

 وقال الأسد في برقية تهنئة للرئيس المنتخب، نشرتها حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها".

قادة و رؤساء يهنئون بزشكيان بعد انتخابه رئيسا لإيران

عربي و دولي

مسعود بزشكيان

إيران

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الملك سلمان بن عبد العزيز

بوتين

نبيه بري

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