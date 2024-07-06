برلمان برلين يصوّت لصالح حظر "المثلث الأحمر"!

ووفقًا لموقع "WELT" فإن مجلس نواب برلين أقر هذا الحظر بأغلبية الأصوات، داعيًا مجلس الشيوخ إلى العمل على تنفيذ هذا الحظر في جميع أنحاء ألمانيا، لضمان عدم استخدام هذا الرمز في السياقات العامة والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وصوَّت على مشروع القرار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، فيما امتنع حزبا الخضر واليسار عن التصويت، بحسب الموقع الألماني.