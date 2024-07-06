برلمان برلين يصوّت لصالح حظر "المثلث الأحمر"!
صوَّت مجلس النواب في برلين لصالح حظر رمز المثلث الأحمر الموجه للأسفل الذي تستخدمه حركة "حماس"، من أجل تحديد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المستهدفة في مقاطع الفيديو التي توثق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ووفقًا لموقع "WELT" فإن مجلس نواب برلين أقر هذا الحظر بأغلبية الأصوات، داعيًا مجلس الشيوخ إلى العمل على تنفيذ هذا الحظر في جميع أنحاء ألمانيا، لضمان عدم استخدام هذا الرمز في السياقات العامة والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وصوَّت على مشروع القرار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، فيما امتنع حزبا الخضر واليسار عن التصويت، بحسب الموقع الألماني.