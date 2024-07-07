بهدف الضغط على نتنياهو.. مظاهرات صباحية في "إسرائيل"
إنطلقت مظاهرات صباحية في عدة مدن إسرائيلية للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، بينما كشف استطلاع رأي أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب مستمرة بسبب اعتبارات سياسية لنتنياهو.
ومساء أمس السبت، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب، وقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة، وباستعمال المياه العادمة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الشرطة قمعت المتظاهرين في تل أبيب، بعد أن حاولوا إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في منطقة أيالون كأحد مظاهر الاحتجاج.
كما شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات انطلقت في مدن ومفترقات طرق داخل "إسرائيل" أبرزُها تل أبيب وحيفا وقيساريا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى في قطاع غزة.
ودعت عائلاتُ الأسرى الشارع الإسرائيلي إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات بهدف الضغط على حكومة نتنياهو لابرام اتفاق.
وقالت عائلاتُ الأسرى في مؤتمر صحفي، إنها لن تسمح لنتنياهو بتعطيلِ وإفساد الصفقة كما فعل في مرات سابقة وطالبوه بتقديم مصلحة الدولة على مصالحِه الشخصية.