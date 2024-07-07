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عربي و دولي

غرق 49 شخصاً في روسيا أثناء موجة حرارة

2024-07-07 | 04:05
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غرق 49 شخصاً في روسيا أثناء موجة حرارة
غرق 49 شخصاً في روسيا أثناء موجة حرارة

قالت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا اليوم الأحد إن 49 شخصا بينهم 7 أطفال غرقوا في أنحاء روسيا أمس السبت، في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليغرام إنه تم تسجيل 65 حادثة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هذا الرقم يزيد بنحو 10 حالات مقارنة بمن قضوا غرقا في اليوم ذاته من العام الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن، وحطمت موسكو الرقم القياسي المسجل عام 1917، وشهدت مدن في جميع أنحاء أكبر دولة في العالم درجات حرارة أعلى بكثير من 35 درجة مئوية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية المائية الروسية يوم الجمعة الماضي على موقعها على الإنترنت إن ارتفاعا استثنائيا لافحا لدرجات الحرارة متوقع في الأجزاء الجنوبية الأوروبية من روسيا مطلع الأسبوع، مع وصول درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى ما يزيد على 40 درجة.
 
غرق 49 شخصاً في روسيا أثناء موجة حرارة

عربي و دولي

روسيا

موجة حرارة

غرق

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