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عربي و دولي

السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان

2024-07-07 | 06:42
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السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان
السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تألو جهدا، ولن تدخر أية محاولة في سبيل وقف الحرب في السودان، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر.

وخلال اللقاء، شدد السيسي على ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية التي يشهدها السودان.

كما قال السيسي إن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم.

وأضاف أن مصر مستمرة في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية إلى السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر

السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان

عربي و دولي

الرئاسة المصرية

السيسي

عبد الفتاح السيسي

حرب السودان

السودان

مصر

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