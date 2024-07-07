موقع "حدشوت بزمان" العبري: إصابة 5 جنود من الجيش الإسرائيلي وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

إستقبل المبعوث الخاص لجمهورية السيشل لدى اسيا السيد Nico Barito الدكتورة سمر الشامسي، في زيارة خاصة لإجراء مُحادثات مع كبار الشخصيات الإندونيسيية حول مجموعة من القضايا المُهمّة، بما في ذلك حقوق الإنسان والتعاون في مجال الفن والقانون لما تتمتع به إندونيسيا بثقافةٍ غنيّةٍ وفنونٍ مُتنوّعة، ممّا يُتيح مجالًا واسعًا للتعاون في هذا المجال..



