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عربي و دولي

هدنة غزة.. مدير "سي آي إيه" ورئيس "الموساد" في الدوحة الأربعاء

2024-07-09 | 02:13
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هدنة غزة.. مدير &quot;سي آي إيه&quot; ورئيس &quot;الموساد&quot; في الدوحة الأربعاء
هدنة غزة.. مدير "سي آي إيه" ورئيس "الموساد" في الدوحة الأربعاء

يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) إلى الدوحة، الأربعاء، للبحث في اتفاق لوقف إطلاق النار، حسبما أفاد مصدر مطّلع على جهود الوساطة وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن مدير الـ"سي آي إيه" وليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع "يتوجّهان إلى الدوحة الأربعاء".
وأضاف أن الرجلين سيلتقيان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وتبذل قطر منذ أشهر جهود وساطة بالاشتراك مع كل من مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى في القطاع.
وزار برنيع الدوحة، الجمعة، لإجراء محادثات مع الوسطاء القطريّين تناولت خطة لوقف النار والإفراج عن الأسرى.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى عودة برنيع من الدوحة إنّ "إسرائيل" ستعاود "الأسبوع المقبل" إرسال موفديها إلى العاصمة القطرية.
ومن المقرّر أن تُعقد مفاوضات في مصر أيضاً هذا الأسبوع.
وبحسب المصدر فإنّ المناقشات في العاصمة القطرية ركّزت على "الانتقال من هدنة أولية إلى فترة هدوء أطول أمداً".
من جهته، أكّد لفرانس برس الإثنين مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ جولة مباحثات الدوحة سيحضرها أيضاً وسطاء من مصر، متوقّعاً أن تنطلق الأربعاء.
وقال المسؤول طالباً بدوره عدم نشر اسمه إنّ "المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ بحضور الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة".
وأفاد المسؤول الفلسطيني بأنّ خليل الحية "سيترأس وفد حماس  ويضم الوفد عدداً من المسؤولين والفنّيين في الحركة".
وتابع: "ستجري مناقشة كافة تفاصيل الاقتراح الاسرائيلي الذي يحظى بموافقة أميركية، ومناقشة ردّ حماس".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى عدد من نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة بين الجانبين أبرزها أنّ "إسرائيل وضعت فيتو على 100 أسير فلسطيني من ذوي الاحكام العالية ممّن أمضوا أكثر من 15 عاماً في السجون الإسرائيلية ومن بينهم عدد من القادة الكبار في حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية".
وأضاف أنّ "حماس اشترطت أيضاً تعهّد الوسطاء بانسحاب إسرائيلي كامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا في الأسبوع الخامس لسريان الاتفاق حال البدء بتنفيذه".
وأكّد أنّ "هناك نقاطاً (عالقة) أخرى، لكن يمكن أن يتم تجاوزها، تتعلق بآلية عودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمال القطاع".
وفي بيان أصدرته مساء الإثنين، اتّهمت حماس نتنياهو بعرقلة المفاوضات من خلال مواصلة الجيش الإسرائيلي القتال والقصف المكثّف في مدينة غزة.
وقالت الحركة في بيانها إنّه "في ضوء ما يجري من تهديد جيش الاحتلال لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها وما يقوم به من مجازر وقتل وتهجير" فإنّ رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية أجرى اتصالات عاجلة مع الإخوة الوسطاء، محذّراً من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة، كما في رفح وغيرها".
وأضاف البيان أنّ هنية حذّر في اتصالاته من أنّ "من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر"، مؤكداً أنّ "نتنياهو وجيشه يتحملان المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار".
هدنة غزة.. مدير "سي آي إيه" ورئيس "الموساد" في الدوحة الأربعاء

عربي و دولي

وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية

الموساد

حماس

غزة

الدوحة

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