"حققنا اصابات مباشرة"... القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف 3 سفن في بحر العرب وخليج عدن إحداها إسرائيلية

اعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان انه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا ، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية وعلى النحو التالي:





"استهداف سفينة( Maersk Sentosa ) الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة ."

"استهداف سفينة( Marthopolis ) في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وكانت الإصابة دقيقة وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة."

واعلنت القوات المسلحة اليمنية ايضا "استهداف سفينة ( MSC Patnaree ) الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وحققت هدفها بنجاح."

واشار البيان الى ان "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة."

وشدد البيان على ان القوات المسلحة اليمنية "على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني. "