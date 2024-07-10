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عربي و دولي

ترامب يسخر من بايدن: يعاني اضطرابات إدراكية

2024-07-10 | 03:01
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ترامب يسخر من بايدن: يعاني اضطرابات إدراكية
ترامب يسخر من بايدن: يعاني اضطرابات إدراكية

حمل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بقوة، على منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يجهد لمحو أدائه المتعثر خلال المناظرة التي جمعتهما في نهاية حزيران الماضي. وكانت كلمة ترامب في فلوريدا في جنوب شرقي البلاد أول ظهور علني له منذ أن بدأ الكلام عن انسحاب بايدن يأخذ بعض الزخم، إذ إنه لم يخض حتى الآن في التكهنات حول صحة الرئيس الأميركي.

وقال ترامب في مطلع خطاب استمر 75 دقيقة، ركّز بغالبيته على منافسه البالغ من العمر 81 عاماً: "هذه أكبر عملية تستر في التاريخ السياسي". وأضاف "كما تعرفون، إنهم جميعاً مشاركون في المؤامرة المشؤومة لخداع الرأي العام الأميركي حول القدرات المعرفية للرجل الذي يشغل المكتب البيضاوي"، ومضى يقول إن بايدن "فاسد وغير كفوء، ويعاني من اضطرابات إدراكية".  

ترامب يسخر من بايدن: يعاني اضطرابات إدراكية

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

الرئاسة الأميركية

المناظرة التاريخية

بايدن

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