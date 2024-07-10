ترامب يسخر من بايدن: يعاني اضطرابات إدراكية

حمل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بقوة، على منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يجهد لمحو أدائه المتعثر خلال المناظرة التي جمعتهما في نهاية حزيران الماضي. وكانت كلمة ترامب في فلوريدا في جنوب شرقي البلاد أول ظهور علني له منذ أن بدأ الكلام عن انسحاب بايدن يأخذ بعض الزخم، إذ إنه لم يخض حتى الآن في التكهنات حول صحة الرئيس الأميركي.



