روسيا تحبط هجوم استهدف حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"

تفصيلا، ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قال إنه أحبط هجوما استهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" في مورمانسك واعتقل عميلا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

كما اليوم الأربعاء أيضا، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط "مخطط هجوم إرهابي من استخبارات كييف وكان ينوي اغتيال 3 قادة عسكريين روس من الدفاع الروسية" في العاصمة موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، إن المخابرات الأوكرانية "حاولت ارتكاب عمل إرهابي يستهدف اغتيال 3 ضباط رفيعي المستوى" من وزارة الدفاع الروسية.