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عربي و دولي

روسيا تحبط هجوم استهدف حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"

2024-07-10 | 04:14
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روسيا تحبط هجوم استهدف حاملة الطائرات &quot;الأدميرال كوزنيتسوف&quot;
روسيا تحبط هجوم استهدف حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط 3 مخططات "إرهابية" خلال نحو 24 ساعة، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام روسية، كان الأول أمس عندما أحبط اختطاف "قاذفة استراتيجية"، والثاني أعلن عنه اليوم وتمثل بإحباط هجوم استهدف حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، والثالث محاولة اغتيال 3 قادة عسكريين روس.

تفصيلا، ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قال إنه أحبط هجوما استهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" في مورمانسك واعتقل عميلا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

كما اليوم الأربعاء أيضا، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط "مخطط هجوم إرهابي من استخبارات كييف وكان ينوي اغتيال 3 قادة عسكريين روس من الدفاع الروسية" في العاصمة موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، إن المخابرات الأوكرانية "حاولت ارتكاب عمل إرهابي يستهدف اغتيال 3 ضباط رفيعي المستوى" من وزارة الدفاع الروسية

روسيا تحبط هجوم استهدف حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"

عربي و دولي

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

روسيا

الأدميرال كوزنيتسوف

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

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