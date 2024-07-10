إعلام اسرائيلي: نتنياهو لا يريد إبرام صفقة!

قال محللون سياسيون إسرائيليون، في نقاشاتهم على قنوات إسرائيلية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إبرام صفقة مع الجانب الفلسطيني، وهو يقدم مصلحته السياسية الشخصية على عودة الأسرى الإسرائيليين. كما تطرقت النقاشات إلى التكلفة الاقتصادية للحرب".