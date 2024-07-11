نتنياهو بحث مع مقربيه إقالة غالانت

وفي وقت سابق أمس قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنها تدرك أن الخلاف بين نتنياهو ووزير حربه بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس أكبر من أي خلاف سابق بينهما.وأشارت -في تحليل لكبير مراسليها العسكريين يونا جيريمي بوب- إلى أن الخلافات السابقة بين "أقوى زعيمين في إسرائيل اليوم" والتي اندلعت علنا "بطريقة فوضوية" تمحورت حول إصلاح القضاء، وإلى أي مدى يمكن اتخاذ إجراءات ضد جنود الاحتياط في الجيش الذين يهددون بالاستقالة، وبشأن تجنيد الذكور من طائفة الحريديم المتدينين في صفوف الجيش، وما إذا كان بالإمكان الاستعانة ببعض موظفي السلطة الفلسطينية ليحلوا محل حركة حماس في قطاع غزة.