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حركة حماس: الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته
2024-07-11 | 08:57
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حركة حماس: الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته
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حركة حماس: الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته
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