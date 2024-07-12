الصحة العالمية: كوفيد لا يزال يقتل 1700 شخص أسبوعيا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وباء كوفيد-19 لا يزال يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم، ودعت الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس.
ونبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.
وقال، في مؤتمر صحفي، إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن "البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة"، وفقا لفرانس برس.