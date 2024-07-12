الصحة العالمية: كوفيد لا يزال يقتل 1700 شخص أسبوعيا

ونبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.

وقال، في مؤتمر صحفي، إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن "البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة"، وفقا لفرانس برس.