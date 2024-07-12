روسيا: الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض

أعلن سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة الديمقراطية أو محاربة الإرهاب، وذلك في ختام قمة الناتو، التي انعقدت في واشنطن.



