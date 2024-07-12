روسيا: الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض
أعلن سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة الديمقراطية أو محاربة الإرهاب، وذلك في ختام قمة الناتو، التي انعقدت في واشنطن.
وقال أنطونوف لصحفيين، أمس الخميس: "ترغب دول "المليار الذهبي" في الحفاظ على العالم في حالة مضغوطة وامتصاص العصائر من جميع مناطق العالم من أجل فرض أوامر جديدة استعمارية. يعلن الناتو فعلياً حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة تصدير الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب".