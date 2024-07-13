بالفيديو- انهيار مدرسة في نيجيريا بعد وقت قصير من وصول التلامذة اليها ووقوع ضحايا

فقد انهارت أكاديمية القديسين في منطقة بوسا بوجي في ولاية بلاتو شمالي البلاد بعد وقت قصير من وصول التلامذة اليها الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية أن عمال الإنقاذ والصحة وقوات الأمن انتشروا في مكان الحادث.

وألقت حكومة الولاية باللوم في المأساة على "ضعف هيكل المدرسة وموقعها بالقرب من ضفة النهر".

كما تجمع العشرات من القرويين بالقرب من المدرسة، بعضهم يبكي والبعض الآخر يعرض المساعدة، بينما كانت الحفارات تزيل الأنقاض.

وتلقي السلطات باللوم في مثل هذه الكوارث على الفشل في تطبيق لوائح سلامة المباني وسوء الصيانة.

وتجدر الاشارة الى ان نيجيريا تعد الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا وهي تشهد الكثير من الانهيارات في المباني.