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عربي و دولي

أول رد من حماس على مزاعم الإسرائيلي بإغتيال محمد الضيف ورافع سلامة

2024-07-13 | 06:54
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أول رد من حماس على مزاعم الإسرائيلي بإغتيال محمد الضيف ورافع سلامة
أول رد من حماس على مزاعم الإسرائيلي بإغتيال محمد الضيف ورافع سلامة

دانت حركة حماس "بأشد العبارات مجزرة مواصي خانيونس المروّعة والتي تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد."

واضافت الحركة في بيانها : "هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، وهي منطقة صنّفها جيش الاحتلال على أنها "مناطق آمنة"، ودعا المواطنين للانتقال إليها، حيث استهدفت طائرات ومدفعية ومُسَيَّرات الاحتلال بشكل مكثّف ومتتالٍ خيام النازحين بمختلف أنواع الأسلحة، ليسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل."

وتابعت: "إن ادعاءات الاحتلال حول استهداف قيادات إنما هي ادعاءات كاذبة، وهذه ليست المرة الاولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة.

إن مجزرة مواصي خانيونس؛ والتي استهدفت منطقة تكتظ بأكثر من ثمانين ألفاً من النازحين؛ هي تأكيدٌ واضحٌ من الحكومة الصهيونية، على مضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في الخيام ومراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم، غير مكترثةٍ بدعوات وقف استهداف المدنيين الأبرياء، أو ملتفتة لأيٍ من قوانين الحروب التي تفرِض حمايتهم."

وشددت الحركة على ان "هذا الاستهتار بالقانون والمعاهدات الدولية، والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزل، لم تكن لتتواصَل، لولا الدعم الذي توفره الإدارة الأمريكية لحكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، عبر تغطية جرائمها، ومدها بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري، وشلّ يد العدالة الدولية عن القيام بدورها تجاه هذه الجرائم، وهو ما يجعلها شريكةً بشكلٍ كامل فيها.".

أول رد من حماس على مزاعم الإسرائيلي بإغتيال محمد الضيف ورافع سلامة

عربي و دولي

حركة حماس

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إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

خان يونس

محمد الضيف

رافع سلامة

غزة

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Aljadeed
نتنياهو بعد الهجوم على المواصي: أمرت منذ بداية الحرب باغتيال قادة حماس
إذاعة جيش الإحتلال الاسرائيلي تزعم ان محمد الضيف هو هدف المجزرة التي ارتكبتها في مواصي خانيونس

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