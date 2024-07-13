مجزرة المواصي.. ما هي قنابل "جدام" التي إستخدمتها "إسرائيل"؟

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم إستخدام القنابل الذكية في الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي، وهي قنابل من طراز "جدام" JDAM من إنتاج أميركي.ونقلت الصحيفة عن روتام مي طال، مدير شركة أسغارد للتكنولوجيا العسكرية، أن تلك القنابل دقيقة للغاية، ومتطورة وموجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).وأوضح المسؤول أن تلك القنابل المستخدمة في هجوم المواصي كانت في قلب الخلافات الإسرائيلية مع الإدارة الأميركية.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".