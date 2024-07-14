تدريبات إسرائيلية تحاكي حرباً على أرض لبنان

وأفادت "القناة الـ 14" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قد أجرى تدريبا عسكريا مكثفا يحاكي الحرب مع حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، وأنه أجرى تمرينا على تضاريس صعبة وأظهر خلالها كفاءة عالية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية ما تزال تواصل الاستعدادات القتالية للحرب في الأراضي اللبنانية، وأن قوات اللواء الخامس الإسرائيلي قد أجرت تدريبا بقيادة مركز التدريب البري، بغرض التدريب على طرق جبلية وتضاريس صعبة.ولفتت القناة إلى أن هذا التدريب العسكري ليس الأول من نوعه، ولكنه سبق إجراء تدريبات عسكرية مشابهة تحاكي مواجهة حزب الله على الأراضي اللبنانية.