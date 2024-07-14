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تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن "ممتن" لسلامته

2024-07-14 | 16:42
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تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن &quot;ممتن&quot; لسلامته
تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن "ممتن" لسلامته

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) يقود التحقيق في محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب أمس السبت خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وفي كلمة هي الثانية له بعد الحادث، قال بايدن "نحن ممتنون لأن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتعافى"، مؤكدا أن ما حدث "لا يعبر أبدا عن قيم أميركا ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا أبدا، فلا مكان في أميركا لمثل هذا العنف".
وأضاف أن "الوحدة في بلدنا هي الهدف الأسمى الآن حتى إذا بدت صعبة التحقيق بسبب الخلافات".
وتعهد بايدن بتعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب وفي المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدا في ميلووكي بولاية ويسكونسن، مشيرا إلى أن "إف بي آي" يتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار وأنه "لا تفاصيل لدينا حتى الآن".
وكان بايدن ألقى كلمة متلفزة مقتضبة مساء السبت بعد الحادثة، وقال البيت الأبيض إنه أجل زيارته التي كانت مقررة غدا الاثنين إلى أوستن بولاية تكساس (جنوب) لإحياء الذكرى الـ60 لصدور قانون الحقوق المدنية.
كذلك، أفاد البيت الأبيض بأن بايدن تحدث مع ترامب، في أول اتصال بينهما منذ المناظرة التلفزيونية التي جمعتهما في 27 حزيران الماضي.
وقطع بايدن إجازة عطلة نهاية الأسبوع في ولاية ديلاوير ليعود إلى واشنطن، على أن يطلعه المسؤولون الأمنيون على المستجدات خلال النهار وفق البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، وبأول تصريحات له منذ محاولة اغتياله، حض ترامب الأميركيين على الوحدة و"عدم السماح للشر بأن ينتصر"، وقال إن "الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوره".
وقال ترامب إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يقف الأميركيون متحدين وأن يظهروا شخصيتهم الحقيقية كأميركيين، وأن يبقوا أقوياء ومصممين، وألا يسمحوا للشر بالانتصار.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ غدا الاثنين في ميلووكي بولاية ويسكونسن.
من جهتها، وصفت زوجته ميلانيا منفذ محاولة الاغتيال بـ"الوحش"، وكتبت في بيان على منصة إكس "حاول وحش اعتبر أن زوجي آلة سياسية غير إنسانية، أن يُطفئ شغف دونالد، ضحكته وإبداعه وحبّه للموسيقى وإلهامه"، وفق تعبيرها.
في السياق، ذكر مسؤولون في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، الأحد، أن المسلح الذي أطلق الرصاص في تجمع انتخابي وأصاب الرئيس السابق دونالد ترامب السبت، تصرف بمفرده واستخدم بندقية "إيه آر" تم شراؤها بشكل قانوني.
وقال المسؤولون في اتصال مع الصحفيين، أنه ليس لديهم ما يشير إلى أن المشتبه به توماس ماثيو كروكس لديه مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.
وأضافوا أن التحقيق في مرحلة مبكرة، وأنهم لم يحددوا بعد التوجه الفكري للمشتبه به، وقالوا إن "من أولياتهم العثور على الدافع وراء إطلاق النار".
كما قالوا إنه يتم التحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا داخليا محتملا ومحاولة اغتيال.




تطورات بالتحقيق في محاولة إغتيال ترامب.. وبايدن "ممتن" لسلامته

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