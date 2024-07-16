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عربي و دولي

ترامب مستعد للعمل كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية

2024-07-16 | 06:02
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ترامب مستعد للعمل كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية
ترامب مستعد للعمل كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية

اشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في رسالة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، الى إن "المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب مستعد للعمل "على الفور" كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية، إذا تم انتخابه في تشرين الثاني".

واوضح أوربان في الرسالة، بانه "بوسعي يقينا القول إنه بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات، لن ينتظر ترامب حتى تنصيبه، سيكون مستعدا للعمل كوسيط سلام على الفور. لديه خطط مفصلة وراسخة لذلك".

وصاغ أوربان الرسالة، التي وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وجرت مشاركتها مع كل زعماء الاتحاد الأوروبي، بعد أن أجرى محادثات مع ترامب ومع زعماء أوكرانيا وروسيا والصين.
ترامب مستعد للعمل كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية

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"حماس" نفت وجود خطط لعقد اجتماع ثنائي مع "فتح" في بكين
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"حماس" نفت وجود خطط لعقد اجتماع ثنائي مع "فتح" في بكين
06:41

"حماس" نفت وجود خطط لعقد اجتماع ثنائي مع "فتح" في بكين

نفى رئيس قسم العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم وجود أي خطط لدى الحركة لعقد اجتماع ثنائي مع حركة "فتح" في بكين، بحسب وكالة "تاس".

وقال : "الاستعدادات جارية لاجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين في وقت لاحق من هذا الشهر، المعلومات حول اجتماع ثنائي منفصل بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة".

وفي وقت سابق، أعلن قياديان في حركتي "حماس" و"فتح" أن "الفصائل الفلسطينية ومنها الحركتان، ستعقد محادثات وحدة وطنية في الصين في تموز الحالي في محاولة لحل الانقسامات العميقة.

06:41

"حماس" نفت وجود خطط لعقد اجتماع ثنائي مع "فتح" في بكين

نفى رئيس قسم العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم وجود أي خطط لدى الحركة لعقد اجتماع ثنائي مع حركة "فتح" في بكين، بحسب وكالة "تاس".

وقال : "الاستعدادات جارية لاجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين في وقت لاحق من هذا الشهر، المعلومات حول اجتماع ثنائي منفصل بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة".

وفي وقت سابق، أعلن قياديان في حركتي "حماس" و"فتح" أن "الفصائل الفلسطينية ومنها الحركتان، ستعقد محادثات وحدة وطنية في الصين في تموز الحالي في محاولة لحل الانقسامات العميقة.

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