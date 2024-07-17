إعتباراً من الأحد.. مصر تودع إنقطاع التيار الكهربائي

وقال مدبولي - في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة - "إن مجلس الوزراء ناقش اليوم عددا من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة.وأضاف: نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال.وفي وقت سابق، أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال ضمن الشحنات البالغة 21 شحنة التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من الحالى.وأضافت الشركة أن كميات الشحنات الخمس تصل إلى حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.