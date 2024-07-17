السفينة "المقلوبة".. إنقاذ 9 من الطاقم والعثور على جثة



أنقذت فرق البحث 9 من 16 شخصا على الأقل، من أفراد طاقم سفينة انقلبت قبالة ساحل سلطنة عُمان، الإثنين، بينما عثر على جثة شخص.

وأعلن مركز الأمن البحري العماني، الأربعاء، أن عمليات البحث والإنقاذ أدت بنجاح إلى إنقاذ 9 من أفراد ناقلة النفط "بريستيج فالكون"، مضيفا أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد الطاقم.

كما قال مسؤولون حكوميون وبحريون من الهند التي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، إنه جرى انتشال 9 على الأقل من بين 16 شخصا شكلوا طاقم الناقلة التي كانت ترفع علم جزر القمر.

وكانت الناقلة "‬‬بريستيج فالكون" التي يبلغ طولها 117 مترا متجهة إلى ميناء عدن اليمني، وعلى متنها طاقم من 13 هنديا و3 سريلانكيين عندما انقلبت قبالة عُمان.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية، الأربعاء، إنه جرى إنقاذ 8 هنود وسريلانكي حتى الآن.

وأضاف: "تجري فرق هندية وعمانية عمليات البحث والإنقاذ في ظروف جوية صعبة وسط أمواج عاتية ورياح قوية".

وذكر مسؤولون حكوميون من الهند أن البحث عن أفراد الطاقم المتبقين متواصل في المنطقة.