الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بعد الإنتقادات.. كشف تكاليف حماية أسرة نتيناهو

2024-07-17 | 14:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الإنتقادات.. كشف تكاليف حماية أسرة نتيناهو
بعد الإنتقادات.. كشف تكاليف حماية أسرة نتيناهو

أنفق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أموالا ضخمة على حماية أسرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المكونة من زوجته وابنيه، وفقا لتقارير حديثة.

وأثارت فاتورة حماية سارة نتنياهو وابني رئيس الوزراء أفنير ويائير، انتقادات داخل "إسرائيل"، بسبب تكلفتها العالية.
وحسب معلومات من حركة تعرف باسم "تعزيز المجتمع العادل" نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد كلفت حماية أسرة نتنياهو الشاباك نحو 31.5 مليون شيكل (قرابة 8.5 مليون دولار) بين عامي 2018 و2023.
ووفقا للبيانات، أنفق الشاباك 11 مليون شيكل (قرابة 3 ملايين دولار) على حراسة أفنير نتنياهو، و10 ملايين شيكل (نحو 2 مليون و775 ألف دولار) على يائير نتنياهو، و10.5 مليون شيكل (2 مليون و885 ألف دولار دولار تقريبا) على حماية سارة نتنياهو.
كما تظهر المعلومات أنه خلال حكومة بينيت-لابيد التي استمرت بين حزيران 2021 وكانون الأوّل 2022، بلغت تكلفة حماية أطفال بينيت 3 ملايين شيكل (825 ألف دولار تقريبا)، و4 ملايين شيكل (مليون و100 ألف دولار تقريبا) لحماية زوجته جيلات.
وتعرض نتنياهو لانتقادات بسبب إصراره على استمرار حصول أبنائه البالغين على حماية الشاباك، كما استمر ابنه يائير في تلقي الحماية منذ انتقاله إلى ميامي في الولايات المتحدة العام الماضي.
ووفقا لتلك البيانات، أنفق الشاباك أكثر من مليون شيكل (275 ألف دولار تقريبا) على حماية يائير العام الماضي.
بعد الإنتقادات.. كشف تكاليف حماية أسرة نتيناهو

عربي و دولي

الشاباك

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أكسيوس: نتنياهو يناور خلف الكواليس لاستعادة ود ترامب
ترامب يحصد الدعم من خصمين سابقين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024