بايدن يقترب من الانسحاب.. من يتسابق لخلافته؟

يقترب الرئيس الأميركي جو بايدن من اتخاذ قرار بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة، وفقا لتسريبات أكدت أن الحزب الديمقراطي يناقش حاليا خيارات المرحلة المقبلة.

وذكرت مصادر أن "النقاشات الأولية داخل الحزب الديمقراطي ترجح توجيه الرئيس جو بايدن الدعوة لمنافسة مفتوحة في المؤتمر المقبل للحزب".



وأوضحت المصادر أن "نقاشات بعض الديمقراطيين تدفع بـ3 مرشحين إضافة لنائبة الرئيس كاميلا هاريس، بينهم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم"، بحسب الجزيرة.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مقرب من بايدن قوله إن الرئيس الأميركي ورغم أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الانسحاب من السباق الرئاسي، فإنه لن يكون من المفاجئ إعلانه قريبا تأييده لهاريس مرشحة بديلة له.



من جانبها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن 3 مسؤولين في الحزب الديمقراطي، أن "رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أبلغت بعض الديمقراطيين في المجلس بأنها تعتقد أنه يمكن إقناع الرئيس جو بايدن قريبا بالانسحاب من السباق الرئاسي".



وقالت الصحيفة إن "بيلوسي تعتقد أن بايدن على وشك اتخاذ قرار بالتخلي عن محاولة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد".