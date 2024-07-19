عملية جديدة لـ أنصار الله.. سفينة Lobivia تحت ضربات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:





"انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الإسرائيلي في قطاع غزة

نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية ومشتركة في خليج عدن، استهدفتْ سفينة (Lobivia) بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.

وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

إن استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم.

تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب العربي الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية والحتمية.

إن عمليات القوات المسلحة اليمنية _وبعون الله تعالى_ لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

