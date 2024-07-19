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عربي و دولي

الإنتخابات الأميركية.. مديرة حملة بايدن "تحسمها"

2024-07-19 | 10:51
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الإنتخابات الأميركية.. مديرة حملة بايدن &quot;تحسمها&quot;
الإنتخابات الأميركية.. مديرة حملة بايدن "تحسمها"



أعلنت مديرة حملة جو بايدن الانتخابية، الجمعة، أن الرئيس الأميركي "باقٍ بالتأكيد" في السباق إلى البيت الأبيض، رغم الشكوك المتزايدة بشأن قدراته الجسدية والعقلية على تولي ولاية ثانية.

ومنذ أداء بايدن الكارثي خلال مناظرته مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 27 الماضي، تزداد الضغوط عليه لا سيما من حلفائه الديمقراطيين لدفعه الى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.
وفي الأيام الأخيرة، حثه العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على الانسحاب، خوفا من هزيمة حزبهم.
وما زال بايدن يتمسك في الوقت الحاضر بترشحه.
وقالت مديرة حملته جين أومالي ديلون لقناة "إم إس إن بي سي"، إن "جو بايدن أكثر تصميما من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترامب".
وأضافت: "الرئيس قائد حملتنا والبلاد. من الواضح أنه أفضل شخص لمواجهة دونالد ترامب".
وقالت: "سمعتم ذلك مباشرة من الرئيس مرارا. إنه يترشح ليفوز، إنه مرشحنا وسيكون رئيسنا لولاية ثانية".
ومع ذلك، أقرت مديرة الحملة بأن الأسابيع الماضية كانت "صعبة" بالنسبة لفريق الحملة، وقالت: "شهدنا بلا شك بعض التراجع في الدعم، لكنها حركة محدودة".
الإنتخابات الأميركية.. مديرة حملة بايدن "تحسمها"

عربي و دولي

جو بايدن

الإنتخابات الأميركية

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