الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

فيديو - إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة في غزة

2024-07-20 | 07:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة في غزة

أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بأن الأطباء نجحوا في إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة.
واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى شهـيدة حاملا في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها.

وقال المستشفى، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل شهيدة حاملا في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد استهداف الاحتلال لمنزلها، وتم تحويلها فورا إلى قسم العمليات".
ووفق المستشفى، فقد "باشر أطباء النساء والولادة بعملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين الذي ولد حيا وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى".
وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة حتى اليوم.
 
فيديو - إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة في غزة

عربي و دولي

غزة

قطاع غزة

مستشفى العودة

النصيرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"سي إن إن" عن نواب ديمقراطيين واستطلاعات حزبية: تنامي الإجماع على ترشيح كامالا هاريس في حال تنحي بايدن
شبكة ABC عن مصادر مطلعة: نائبة بايدن حاولت خلال مكالمة مع كبار المانحين تهدئة مخاوفهم بشأن حظوظ الرئيس في الفوز وحثتهم على استئناف تمويل حملته الانتخابية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!
12:30

جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

12:30

جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024