الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إنسحاب بايدن.. أبرز ردود الفعل الدولية

2024-07-22 | 01:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنسحاب بايدن.. أبرز ردود الفعل الدولية
إنسحاب بايدن.. أبرز ردود الفعل الدولية

توالت ردود الفعل الدولية على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني، وترشيحه نائبته كامالا هاريس للحلول مكانه ومنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وفي ما يلي أبرز هذه المواقف:

- روسيا

علّق الكرملين على قرار بايدن بالقول إنه "متنبه" لتطور الوضع في واشنطن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن "4 أشهر تفصلنا عن الانتخابات. هذه فترة طويلة يمكن أن يتغير خلالها الكثير. علينا أن نكون متنبهين، وأن نتابع ما سيحدث".

- أوكرانيا

في المقابل، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن على "الخطوات الجريئة" التي اتخذها لدعم أوكرانيا، مرحبا بالقرار "الصعب" ولكنه "قوي" الذي أقدم عليه بسحب ترشحه لولاية ثانية.
وكتب زيلينسكي على منصة إكس أن "الوضع الحالي في أوكرانيا وفي كل أنحاء أوروبا ليس أقل صعوبة، نحن نأمل، مخلصين، من القيادة الأميركية القوية والمستمرة أن تمنع الشر الروسي من النجاح".

- ألمانيا

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بقرار يستحق الاحترام.
وكتب شولتس على منصة إكس "لقد أنجز صديقي جو بايدن الكثير: لبلاده، ولأوروبا، وللعالم".

- بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يحترم قرار الرئيس الأميركي.
وأضاف شولتس -في منشور على منصة إكس- "أعلم أنه كما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإنه سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه الأفضل للشعب الأميركي".

- كندا

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على إكس "أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات. إنه رجل عظيم، ويسترشد في كل ما يفعل بحبه لبلاده. بصفته رئيسا، فهو شريك للكنديين وصديق حقيقي".

- أستراليا

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بـ"قيادة بايدن والتزامه القيم الديمقراطية والأمن الدولي والازدهار الاقتصادي والعمل المناخي للأجيال الحالية والمستقبلية".

بولندا

- أشاد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ببايدن، قائلا إن الرئيس الديمقراطي جعل "الديمقراطية أقوى".
وفي منشور على منصة إكس، خاطب توسك الرئيس الأميركي قائلا "لقد اتخذتم العديد من القرارات الصعبة، بفضلها أصبحت بولندا وأميركا والعالم أكثر أمانا وأصبحت الديمقراطية أقوى".
وأضاف "أعلم أنه كانت لديكم نفس الدوافع عندما أعلنتم قراركم النهائي، القرار الأصعب على الأرجح في حياتكم".

إنسحاب بايدن.. أبرز ردود الفعل الدولية

عربي و دولي

جو بايدن

الإنتخابات الأميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"عملية كبيرة" في خان يونس.. وأمر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء
هاريس في رسالة للناخبين: الإنتخابات القادمة لن تكون عادية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!
06:35

"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية سببا جديدا لفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في صد هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على تل أبيب بطائرة مسيرة، فجر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

06:35

"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية سببا جديدا لفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في صد هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على تل أبيب بطائرة مسيرة، فجر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وزير خارجية فرنسا يرحب بالوفد "الاسرائيلي" في أولمبياد باريس!
05:23

وزير خارجية فرنسا يرحب بالوفد "الاسرائيلي" في أولمبياد باريس!

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن "الوفد الإسرائيلي مرحب به في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس".

05:23

وزير خارجية فرنسا يرحب بالوفد "الاسرائيلي" في أولمبياد باريس!

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن "الوفد الإسرائيلي مرحب به في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024