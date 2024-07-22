مشاهير دعموا كامالا وشكروا بايدن.. من هم؟

وشاركت المغنية كاتي بيري مقطع فيديو على "إنستغرام"، تغني فيه "إنه عالم المرأة، وأنت محظوظة لأنك تعيشين فيه"، وهي كلمات أغنية لها تلمح فيها إلى ترشح كامالا كامرأة لمنصب الرئيس.

وكتبت المغنية باربرا سترايساند على حسابها بمنصة "إكس"، أن "التاريخ سيذكر بايدن كرئيس حقق إنجازات مهمة، ودعم الديمقراطية".

كما اعتبرت الممثلة جيمي لي كيرتس تنحي بايدن "قرارا تاريخيا يفتح الباب أمام رئيس أصغر سنا لمنافسة ترامب".

وكانت كاثي قد جرى إبعادها من شبكة "سي إن إن" قبل 7 أعوام على خلفية مشاركتها صورة لدمية على شكل رأس ترامب مقطوعة."

بينما قالت المغنية تشارلي عبر منصة "إكس": "كامالا فتاة شقية".

كما صدر بيان عن الممثل روبرت دي نيرو، اعتبر فيه تنحي بايدن "ينم عن سياسة ذكية ووطنية ونكران الذات"، مضيفا أنه "لا يوجد أهم من هزيمة دونالد ترامب (الرئيس السابق والمرشح الجمهوري) في الانتخابات الرئاسية".

مارك هاميل ممثل الأفلام الشهير شكر بايدن واعتبر إنجازاته لا مثيل لها، وطلب من الأميركيين انتخاب مرشح ديمقراطي يحترم ما حققوه.

كما وصف مقدم الحوارات الكوميدي جون ستيوارت انسحاب بايدن بالأسطورة، بينما قال مخرج الأفلام الوثائقية كين بيرنز إن بايدن سيعتبر من العظماء.

ونشر المخرج الحائز على الأوسكار سبايك لي صورة للمرشحة الديمقراطية هاريس عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "مرة أخرى ستأتي للإنقاذ