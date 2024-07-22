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عربي و دولي

في إثيوبيا.. انزلاقات أرضية وقتلى

2024-07-22 | 15:05
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في إثيوبيا.. انزلاقات أرضية وقتلى
في إثيوبيا.. انزلاقات أرضية وقتلى

قتل 55 شخصا على الأقل في انزلاقات تربة، الإثنين، عقب هطول أمطار غزيرة بمنطقة غوفا جنوبي إثيوبيا، حسبما أفادت السلطات المحلية، مضيفة أن عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال المسؤول في منطقة غوفا الإدارية دغماوي زريهون في بيان نشرته سلطات المنطقة، حيث وقعت الكارثة: "عثر على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة التي سببها هطول أمطار غزيرة صباح الإثنين، وقد ترتفع حصيلة الضحايا".

وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة.

وفي وقت سابق، أشار مسكير ميتيكو، كبير الإداريين في منطقة وريدا الريفية في غيزي غوفا التي شهدت انزلاقات التربة، إلى أن "البحث عن ناجين وجثث جار".

وأظهرت صور نشرتها السلطات في منطقة غوفا سكانا تجمعوا عند سفح جبل يضم أشجار وأعشاب انفصل عنه جزء كبير منه.

وبدا أيضا أحد السكان يحفر طبقة سميكة من الطين الأحمر باستخدام أداة يدوية، ولم تظهر الصور وجود أي خدمة للطوارئ.".

في إثيوبيا.. انزلاقات أرضية وقتلى

عربي و دولي

أثيوبيا

انزلاقات أرضية

كوارث طبيعية

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