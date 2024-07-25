توجيه تهمة "الإرهاب بإسم حزب الله" لمهاجم سلمان رشدي في أميركا

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إن "هادي مطر بمحاولته قتل سلمان رشدي (في ولاية) نيويورك في 2022، ارتكب عملا إرهابيا باسم حزب الله، المنظمة الإرهابية المرتبطة بالنظام الإيراني".وحذّر غارلاند من أن "وزارة العدل ستلاحق الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف باسم مجموعات إرهابية والذين يقوّضون الحريات الأساسية المنصوص عليها في دستورنا".ويحاكم هادي مطر البالغ 26 عاما حاليا أمام محكمة محلية في ولاية نيويورك حيث هو موقوف منذ قرابة العامين، لكنه أصبح ملاحقا على المستوى الفدرالي بثلاث تهم بينها "دعم منظمة إرهابية أجنبية"، وفق وثيقة قضائية صادرة بتاريخ 17 تموز أعلنتها المحكمة الفدرالية لغرب ولاية نيويورك الأربعاء.وكان مطر دفع أمام المحاكم المحلية ببراءته من تهمتَي "محاولة القتل" و"الاعتداء"، ما يفتح الباب أمام محاكمة يمكن أن تبدأ في 15 تشرين الأول، بحسب الصحافة الأميركية، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 25 عاما.