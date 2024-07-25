أول فيديو لحملة كامالا الرئاسية.. رسائل مبطنة نحو ترامب

نشرت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، على حسابها بمنصة إكس، أول فيديو لحملتها الانتخابية حيث أعلنت رسميا أنها ستخوض غمار السباق الرئاسي.

ونشرت هاريس فيديو برسائل واضحة، وبدأت بسؤال: " في الانتخابات المقبلة، جميعنا سيواجه سؤالا، ما هو نوع الدولة التي نريد العيش بها؟".

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

وأكمل الفيديو: "هناك البعض الذي يرى إننا يجب أن نعيش في دولة فوضوية ودولة خوف وكراهية"، لتظهر صورة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وظهرت عبارة: "لكننا نختار شيئا مختلفا، نحن نختار الحرية".

وهاجم الفيديو العنف الناتج عن انتشار الأسلحة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، كما هاجمت ترامب بعبارة "يجب أن نتحرر ممن يظنون أنهم فوق القانون".

وختم فيديو حملة هاريس بعبارة: "انضموا لنا، كي نبدأ بالعمل".