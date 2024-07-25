الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بكلفة 18 مليار دولار ... العراق يضع مشروع "مترو بغداد" قيد التنفيذ

2024-07-25 | 15:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بكلفة 18 مليار دولار ... العراق يضع مشروع &quot;مترو بغداد&quot; قيد التنفيذ
بكلفة 18 مليار دولار ... العراق يضع مشروع "مترو بغداد" قيد التنفيذ

اعلن العراق اليوم الخميس إنه اختار شركتي سيسترا وإس.إن.سي.في الفرنسيتين وشركات ألستوم وتالجو وسينر الإسبانية وعددا من شركات الإنشاءات التركية، فضلا عن دويتشه بنك الألماني، لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع قطارات الأنفاق بالعاصمة (مترو بغداد).

ووضعت خطط مشروع قطارات الأنفاق في العاصمة العراقية لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي لكنها تأجلت بسبب سنوات من الحرب والعقوبات الدولية. وسيكون المشروع هو الأول من نوعه في العراق الذي مزقته الحرب إذا تم تنفيذه.

وفي هذا السياق قال ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء لرويترز إن المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 18 مليار دولار. وسيغطي مسافة طولها 148 كيلومترا مقسمة على سبعة خطوط و64 محطة مترو.

وأضاف الاسدي أن من المتوقع اكتمال المشروع في غضون أربعة أعوام.

ويعتبر "مترو بغداد" مجموعة من الخطوط وأعداد كبيرة من القطارات المتقدمة التي تعمل بشكل آلي وبدون سائق. تمر خطوط المترو عبر محطات فوق وتحت الأرض وبمسارين للذهاب والإياب.

ويشمل المشروع سبعة خطوط رئيسية بطول إجمالي يزيد عن 148 كيلومترًا، وأربعة وستين محطة مترو، و4 ورش ومستودعات للقطارات، وعدة مراكز للتحكم وإدارة قطارات المترو تسمى مراكز التحكم في العمليات "OCC"، وسبع محطات كهرباء رئيسية بقدرة 250 ميغاواط لتوليد الكهرباء.

وتحتوي هذه القطارات على أنظمة مراقبة عبر الكاميرات والإنترنت بالكامل. كما يتوفر للمسافرين منافذ USB لشحن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. يتضمن المشروع عربات خاصة للنساء والأطفال، ومقاعد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء الحوامل وكبار السن. الأرقام المذكورة في هذا التقرير قابلة للتغيير والتفاوض بعد الحصول على موافقة المالك على مقترحات وقرارات المصمم ونتائج دراسات الجدوى.

كما تعتمد السعة الاستيعابية على نتائج دراسة الجدوى التي سيجريها المستثمر. مع العلم أن العدد المتوقع لركاب المترو يوميًا هو 3,250,000 راكب، أو حوالي ثلاثة ملايين وربع، على الرغم من أن العدد النهائي يعتمد على نتائج توصيات دراسة الجدوى التي سيجريها المستثمر. يتكون كل قطار مترو من عدة عربات مكيفة بالكامل، مع سعة إجمالية تعتمد على توصيات دراسة الجدوى، ويتضمن عربات خاصة للنساء والأطفال، ومقاعد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء الحوامل وكبار السن. سرعة مترو بغداد تتراوح بين 80-100 كم/ساعة.

اما النوع المستخدم من القطارات مع شبكة السكك الحديدية سيكون من النوع السريع العالي السرعة، مع سرعة تقدر بين 80-140 كم/ساعة. يمكن توفير هذه الميزات والمواصفات من خلال نظام مترو يعمل بالطاقة الكهربائية وبدون سائق، حيث يعمل بشكل آلي، ومكيف، ويحتوي على جميع وسائل الاتصال والترددات اللازمة للهواتف وجميع وسائل الأمان.

الى ذلك فانه نظرًا للحاجة الكبيرة لربط بغداد، العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية، سيتم ربط مترو بغداد في المستقبل بخطوط قطارات قادمة من ضواحي بغداد ومدن أخرى، وستضاف فروع لبعض الخطوط داخل مناطق محددة في بغداد.

وبسبب سرعة المترو وتوفير الوقت والراحة ووسائل الأمان المتاحة، من المتوقع أن يزيد استخدامه بشكل كبير. وبالتالي، فإن بيع التذاكر بسعر مقبول لمئات الآلاف من المسافرين يوميًا سيحقق أرباحًا كبيرة جدًا.

كما يوجد خط يربط مطار بغداد الدولي بباقي بغداد، ومن المتوقع أن يزيد عدد المسافرين القادمين والمغادرين من المطار وفقًا للإحصاءات في السنوات الأخيرة. سيوفر هذا المترو نقلًا سهلاً وسريعًا يكون مقبولًا جدًا من داخل وخارج العراق وسيزيد من الدخل الاقتصادي لمطار بغداد.

وإحدى مزايا هذا النقل هي أنه سيقلل من استخدام السيارات، ويخفف الازدحام، والحوادث، والتلوث، وسيحقق عائدًا اقتصاديًا آخر للدولة لأنه سيقلل من استخدام السيارات الخاصة والعامة وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود، مما سيحقق فوائد اقتصادية هائلة بتقليل العبء على دعم الدولة لوقود السيارات.

بكلفة 18 مليار دولار ... العراق يضع مشروع "مترو بغداد" قيد التنفيذ

عربي و دولي

العراق

مترو بغداد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالكوفية ولافتة "مجرم حرب".. هكذا واجهت رشيدة طليب نتنياهو
الخارجية الإيرانية: أطفال فلسطين يذبحهم جزار تل أبيب يومياً بينما الحكومة والكونغرس الأميركيان يرحبان بالجلاد

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024