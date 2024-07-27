دير البلح.. إرتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية إلى 24



قال المتحدث بإسم الدفاع المدني في غزة لقناة "الجزيرة" إن عدد الشهداء إثر الغارة الإسرائيلية على مدرسة ومستشفى بدير البلح إرتفع إلى 24.

وإستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ونقطة طبية بمستشفى ميداني، في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال الجثامين، لافتة إلى أن عدد الشهداء قابل للإرتفاع في أي وقت.

وقالت المصادر إنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظا بالجرحى.