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عربي و دولي

بوتين يحذّر أميركا من أزمة صواريخ شبيهة بالحرب الباردة!

2024-07-28 | 07:50
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بوتين يحذّر أميركا من أزمة صواريخ شبيهة بالحرب الباردة!
بوتين يحذّر أميركا من أزمة صواريخ شبيهة بالحرب الباردة!

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة من أنه إذا قامت بنشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا اعتبارًا من عام 2026، فإن روسيا سترد بنشر صواريخ مماثلة في مواقع قريبة يمكنها قصف الغرب.

وأوضح بوتين أن زمن رحلة هذه الصواريخ نحو أهداف في روسيا سيكون حوالي 10 دقائق، وربما يتم تزويدها برؤوس نووية مستقبلًا.

كما أضاف أن روسيا ستتخذ إجراءات مطابقة، مستندة إلى تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ومناطق أخرى من العالم.

وأشار بوتين إلى أن واشنطن تزيد من التوتر بنقل أنظمة صواريخ "تايفون" إلى الدنمارك والفلبين، مشبّهًا الخطط الأمريكية بنشر أنظمة إطلاق "بيرشينغ 2" في أوروبا الغربية في 1979.

كانت واشنطن وبرلين قد أعلنتا في بيان مشترك في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة ستبدأ في نشر أسلحة طويلة المدى في ألمانيا في 2026 كجزء من التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي والدفاع عن أوروبا. 

بوتين يحذّر أميركا من أزمة صواريخ شبيهة بالحرب الباردة!

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

روسيا

صواريخ روسيا

الولايات المتحدة الأميركية

أميركا

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