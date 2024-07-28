وأدلى كبار المسؤولون العسكريون، بمن فيهم العقيد في الجيش الكوري الشمالي، ري أون ريونغ، والملازم البحري، يو كيونغ سونغ، بهذه التعليقات، في اجتماع حضره كيم جونغ أون، أمس السبت، بمناسبة الذكرى الـ71 لهدنة الحرب الكورية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

واتهم المسؤولون العسكريون أميركا وكوريا الجنوبية بـ"الإصرار على إثارة حرب نووية"، وتعهدوا بتعزيز كفاءة الحرب لشن "هجوم ساحق على العدو في أي وقت ودون تأخير وتدميره تماما بمجرد أن يعطي القائد الأعلى المحترم كيم جونج أون الأمر".

وفي الاحتفالية، "تعهد المتحدثون رسميا أمام زعيم كيم جونغ أون، بأن يصبحوا مقاتلين شجعان في الدفاع عن سيادة البلاد، وسلامة أراضيها، ومياهها الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار نوايا وطلبات قدامى المحاربين، وتعزيز القدرة الشاملة على التعامل مع الحرب وكفاءة القتال بكل الطرق، من أجل شن هجوم ساحق على العدو في أي وقت، ودون تأخير والقضاء عليه، بمجرد أن يعطي القائد الأعلى كيم جونج أون الأمر"، بحسب الوكالة.