درعا.. قصف إسرائيلي على مواقع دفاع جوي للجيش السوري

تعرضت مواقع دفاع جوي عائدة للجيش السوري في محافظة درعا في جنوب البلاد لقصف إسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأتى القصف الذي لم تشر إليه وسائل الإعلام الرسمية السورية، في ظل توتر إقليمي متصاعد بعدما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرد على ضربة صاروخية أودت بحياة 12 من الفتية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل السبت.

ونسبت "إسرائيل" الهجوم الى حزب الله الذي نفى أي علاقة له.

وقال المرصد إن "اسرائيل استهدفت بالصواريخ، كل من تل الجايبة وقاعدة للدفاع الجوي في الموقع، وتل أم حوران التي تتمركز ضمنها قوات النظام وقوات الدفاع الجوي في ريف درعا الغربي".

وأضاف المرصد أن الضربات التي شنّت من الجولان السوري الذي تحتله "إسرائيل"، لم تسفر عن وقوع إصابات.

وأشار إلى أن المضادات الأرضية السورية حاولت بالتزامن التصدي لطائرات مسيرة كانت تحلق بالأجواء.