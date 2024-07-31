خليل الحية: الكيان الصهيوني جدير بأن يدفع ثمنا غاليا لجريمته البشعة

واوضح أن "هنية لم يكن في مكان سري أو بعيدا عن الأضواء واغتياله ليس منجزا استخباريا"، معتبرا أن "الاحتلال يتحدى العالم بأسره عبر استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر". ورأى أن "الاحتلال يهرب إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة بعد فشله".

وأكد الحية أن "الكيان الصهيوني جدير بأن يدفع ثمنا غاليا لجريمته البشعة"، مشددا على أن "حماس والمقاومة مستمرة ومن سيخلف القائد هنية سيسير على نفس الدرب".