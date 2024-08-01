الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بتعليق وصفه البيت الأبيض بالـ "مهين".. ترامب يتهم هاريس بالتنكر لأصولها

2024-08-01 | 01:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بتعليق وصفه البيت الأبيض بالـ &quot;مهين&quot;.. ترامب يتهم هاريس بالتنكر لأصولها
بتعليق وصفه البيت الأبيض بالـ "مهين".. ترامب يتهم هاريس بالتنكر لأصولها

تساءل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في مقابلة الأربعاء ما إذا كانت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس سوداء حقا أم أنها تستخدم العرق وسيلة سياسية؟.

وقال ترامب لمجموعة محاورين خلال مؤتمر الرابطة الوطنية للصحافيين السود في شيكاغو إن هاريس "كانت دائما ذات أصول هندية وتروّج للتراث الهندي فقط. لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما حدث أنها أصبحت سوداء".

وأضاف عن هاريس التي تعد أول امرأة سوداء من أصول جنوب آسيوية تصبح نائبة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة "والآن تريد أن تُعرّف بأنها سوداء. لذا لا أعرف، هل هي هندية أم سوداء؟".
وتابع "أنا أحترم الفئتين لكن من الواضح أنها لا تفعل ذلك، لأنها كانت هندية طوال الوقت ثم فجأة قامت بالالتفاف وأصبحت شخصا أسود".
وسارع البيت الأبيض إلى الردّ على تعليقات ترامب ووصفها بأنها "مهينة".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار، وهي أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب، للصحافيين "لا يحقّ لأحد أن يخبر شخصا ما من هو، وكيف يحدّد هويته".
وهذه التعليقات الاستفزازية التي أدلى بها المرشح الجمهوري للرئاسة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات الشخصية المتزايدة التي يشنّها على هاريس، التي اتّهمها أيضا هذا الأسبوع، وهي المتزوجة من يهودي أميركي، بمعاداة السامية.
بتعليق وصفه البيت الأبيض بالـ "مهين".. ترامب يتهم هاريس بالتنكر لأصولها

عربي و دولي

البيت الأبيض

كامالا هاريس

دونالد ترامب

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري: إيران لن تتنازل عن حقها الطبيعي بالرد
يديعوت أحرونوت: إسرائيل نقلت رسالة إلى حزب الله عبر ديبلوماسيين غربيين تفيد بأن استهداف المدنيين الإسرائيليين بشكل واسع سيؤدي إلى حرب شاملة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ
08:28

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ

في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.

08:28

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ

في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!
08:12

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

08:12

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024