الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل محمد الضيف



اعلن جيش العدو مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف وزعم المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي ان ه بعد التأكد استخباريًا تمكن الجيش وجهاز الأمن العام من القضاء الضيف، وهو الرقم اثنين لدى حماس ومن المبادرين والمدبرين لتنفيذ السابع من أكتوبر بحسب ادرعي ونشر فيديو يزعم انه الغارة التي استهدفت خان يونس واستهدفت محمد الضيف