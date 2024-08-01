الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل محمد الضيف

2024-08-01 | 04:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل محمد الضيف
الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل محمد الضيف


اعلن جيش العدو مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف وزعم المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي ان ه بعد التأكد استخباريًا تمكن الجيش وجهاز الأمن العام من القضاء الضيف، وهو الرقم اثنين لدى حماس ومن المبادرين والمدبرين لتنفيذ السابع من أكتوبر بحسب ادرعي ونشر فيديو يزعم انه الغارة التي استهدفت خان يونس واستهدفت محمد الضيف

ولفت الى ان الطائرات الحربية اغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل الضيف ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع

 
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل محمد الضيف

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

محمد الضيف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لابيد: مقتل الضيف إنجاز غير مسبوق ويجب القيام بكل شيء لإعادة الرهائن
واشنطن بوست: الولايات المتحدة تنشر ما لا يقل عن 12 بارجة حربية في الشرق الأوسط

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ
08:28

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ

في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.

08:28

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ

في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!
08:12

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

08:12

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024