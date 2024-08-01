الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل محمد الضيف
اعلن جيش العدو مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف وزعم المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي ان ه بعد التأكد استخباريًا تمكن الجيش وجهاز الأمن العام من القضاء الضيف، وهو الرقم اثنين لدى حماس ومن المبادرين والمدبرين لتنفيذ السابع من أكتوبر بحسب ادرعي ونشر فيديو يزعم انه الغارة التي استهدفت خان يونس واستهدفت محمد الضيف
ولفت الى ان الطائرات الحربية اغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل الضيف ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع