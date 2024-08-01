الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"إسرائيل نقلت رسائل إلى الحزب بعد إغتيال شكر".. وفق زعم "يديعوت أحرونوت"!

2024-08-01 | 07:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;إسرائيل نقلت رسائل إلى الحزب بعد إغتيال شكر&quot;.. وفق زعم &quot;يديعوت أحرونوت&quot;!
"إسرائيل نقلت رسائل إلى الحزب بعد إغتيال شكر".. وفق زعم "يديعوت أحرونوت"!

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "تل أبيب نقلت عبر مسؤولين غربيين وإقليميين رسالة إلى حزب الله اللبناني تطالبه بعدم استهداف المدنيين، محذرة من اندلاع حرب في حال حدوث ذلك".

ووفقًا للصحيفة، أكدت إسرائيل في رسالتها لحزب الله أن القتال يجب أن يكون "بين جيشين"، وأن استهداف المدنيين على نطاق واسع سيعني اندلاع الحرب.

وزعم جيش الاحتلال أنه لا يستهدف البنى التحتية الداعمة لمقاتلي حزب الله، بل يستهدف المقاتلين أنفسهم، وأن على حزب الله الرد بالمثل.

جاءت هذه الرسالة بعد إعلان تل أبيب عن اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء الماضي، وسط ترقب لرد من قبل الحزب ومخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
 
 
 
 
"إسرائيل نقلت رسائل إلى الحزب بعد إغتيال شكر".. وفق زعم "يديعوت أحرونوت"!

عربي و دولي

يديعوت أحرونوت

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس الإيراني خلال اتصال مع القيادي في حماس خليل الحية: إيران ستواصل دعم محور المقاومة بمزيد من العزيمة والإصرار
"وول ستريت جورنال": إسرائيل تعرّضت لضغوط كي تبحث عن هدف قوي لا يستفز حزب الله!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ
08:28

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ

في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.

08:28

بهذه الإجراءات.. "إسرائيل" تستعد للردّ

في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!
08:12

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

08:12

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024