"إسرائيل نقلت رسائل إلى الحزب بعد إغتيال شكر".. وفق زعم "يديعوت أحرونوت"!

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "تل أبيب نقلت عبر مسؤولين غربيين وإقليميين رسالة إلى حزب الله اللبناني تطالبه بعدم استهداف المدنيين، محذرة من اندلاع حرب في حال حدوث ذلك".

ووفقًا للصحيفة، أكدت إسرائيل في رسالتها لحزب الله أن القتال يجب أن يكون "بين جيشين"، وأن استهداف المدنيين على نطاق واسع سيعني اندلاع الحرب.



وزعم جيش الاحتلال أنه لا يستهدف البنى التحتية الداعمة لمقاتلي حزب الله، بل يستهدف المقاتلين أنفسهم، وأن على حزب الله الرد بالمثل.



جاءت هذه الرسالة بعد إعلان تل أبيب عن اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء الماضي، وسط ترقب لرد من قبل الحزب ومخاوف من اندلاع حرب إقليمية.