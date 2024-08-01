المتحدث العسكري الإسرائيلي: لم ننفذ غارة جوية أو صاروخية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء باستثناء هجوم بيروت

مصادر معارضة من داخل التيار للجديد: من أعطى وأفنى عمره في التيار نضالاً وتضحية بشهادة كل الناشطين والناس الطيبين قبل النيابة ومعها لا تعلّق عليه أوساخ يرميها من اعتاد على تسلّق المواقع من خلال المصاهرة